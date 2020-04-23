نوال الزغبي تنشر تتر مسلسل "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تتر مسلسل سلطانة المعز، الذي يحمل اسم "اتحاربت". وكتبت نوال الزغبي: "اتحاربت أنا وتكرهت وشككوني في نفسي تهت". مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمد حاتم، محمود عبدالمغني، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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