بفيديو ناصية زمان .. أحمد مكي يهنيء جمهوره بشهر رمضان الكريم

نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "مكي" على الفيديو: " اللهم بلغنا رمضان، بلوغاً يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا، ويطهر قلوبنا ...

بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار يا رحمن يارحيم

كل سنه وانتم طيبين ".

شاهد الفيديو..

Advertisements

ومن ناحية أخرى، بدأ النجم أحمد مكى

تحضيرات فيلمه الجديد، ويحمل اسم مؤقت "مفيش مشكلة"، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذى لم يحقق النجاح المتوقع وقتها.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم "مفيش مشكلة"، بعد موسم

عيد الفطر المقبل، ويجرى صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين في الفيلم.

ويذكر ان آخر أفلام "مكي"، فيلم "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته .