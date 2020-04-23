فن ومشاهير

بفيديو كوميدي .. أحمد حلمي يحتفل بشهر رمضان الكريم

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نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو ساخر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

 

ظهر "حلمي" في مقطع من فيلم "إكس لارج"، متفاجئ بزينة رمضان، لاقياً اللوم على بواب عمارته بعدم

إعلانه بان غداً اول يوم من ايام شهر رمضان الكريم، ويرسل "حلمي" البواب لشراء العديد من الطعام بكميات كبيرة حتى يتمكن من الشبع في الصحور.

 

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ويشارك النجم أحمد حلمي في رمضان 2020، بالمسلسل الإذاعي "لف وارجع تاني"، والمقرر إذاعته في تمام الثالثة والنصف عصراً، على راديو النيل.

المسلسل بطولة هنا الزاهد، أحمد حلاوة، ليلى عز العرب، سلوى عثمان، حسام داغر، ومن تأليف مجدي الكدش، وإخراج علاء خلف.

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