هنأ النجم خالد سليم محبينه بحلول شهر رمضان المبارك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر خالد سليم بوستر له، وعلق عليه قائلا: كل سنة و كل حبايبي و أصدقائي و اسرتي بألف خير .. و ربنا يرحمنا جميعًا برحمته.. و يكرمنا بكرمه .. و الغمة دي تزول و نرجع زي الأول و احسن .. رمضان كريم. قائلا: كل سنة و كل حبايبي و أصدقائي و اسرتي بألف خير .. و ربنا يرحمنا جميعًا برحمته.. و يكرمنا بكرمه .. و الغمة دي تزول و نرجع زي الأول و احسن .. رمضان كريم. Advertisements يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرا كليب بعنوان عصر جديد، وهو من إخراج بتول عرفه، والأغنية من كلمات أحمد راؤول وعمر جاهين، وألحان كريم عرفه، وتوزيع أيمن التركي، كما شارك في الغناء كل من الفنانتين أنوشكا ونيهال نبيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. خالد سليم يهنئ مجبينه بحلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.