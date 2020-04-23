فن ومشاهير

انتهاء تصوير الحارث في مدينة الإنتاج الإعلامي

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أكد محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في شركة سكوب أن  المخرج محمد نادر قد إنتهى  من تصوير أخر مشاهد فيلمه الروائي الطويل الأول " الحارث " بمدينة الإنتاج الإعلامي.

 

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس

وأسماء جلال وتضمن لقطات أكشن قامت بها الفنانة أسماء جلال بنفسها.الفيلم من إنتاج شركة سكوب للانتاج الفني والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل على الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.

 

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أوضح نصار إن الفيلم يمتلئ بالإثارة والتشويق وقد أستعانوا فيه بخبرات من هوليود.

 

واضاف إن الفيلم حاليا في مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا بعد إنتهاء أزمة .

 

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