نشرت الفنانة آيتن عامر البرومو الرسمي لمسلسل فرصة تانية، والمقرر عرضه غدا مع بداية شهر رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "آيتن": "بنوعدكوا بعمل مختلف بكل المقاييس".
شاهد الفيديو..
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة
كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر عن فرصة تانية: بنوعدكوا بعمل مختلف بكل المقاييس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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