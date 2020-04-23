نشرت الفنانة آيتن عامر البرومو الرسمي لمسلسل فرصة تانية، والمقرر عرضه غدا مع بداية شهر رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "آيتن": "بنوعدكوا بعمل مختلف بكل المقاييس". شاهد الفيديو..

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كلاً من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي. ثانية" كلاً من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر عن فرصة تانية: بنوعدكوا بعمل مختلف بكل المقاييس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.