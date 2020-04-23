أعلن الحساب الرسمي للمطربة العالمية ماريان فايثفول، عبر موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، تعافيها من مرض فيروس كورونا المستجد.
ونشر :" يسرنا كثيرًا أن نعلن أن ماريان خرجت من المستشفى بعد 22 يومًا من دخولها، لإصابتها بأعراض "كوفيد 19".
وأضاف "ستواصل فترة نقاهة في لندن،
وغادرت المغنية البريطانية ماريان فايثفول، المستشفى في لندن بعد تعافيها من فيروس كورونا، الذي شخصت بإصابتهقبل ثلاثة أسابيع.
وكانت ماريان فايثفول من نجمات الستينات وبرزت في سن السابعة عشرة بفضل أغنية "أز تيرز غو باي" التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة "رولينغ ستونز". وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغاني، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود، وقد عانت مشكلات إدمان مخدرات كبيرة فضلا عن مشكلات صحية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريان فايثفول تعلن تعافيها من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.