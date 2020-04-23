فن ومشاهير

ماريان فايثفول تعلن تعافيها من فيروس كورونا

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أعلن الحساب الرسمي للمطربة العالمية ماريان فايثفول، عبر موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، تعافيها من مرض فيروس المستجد.

ونشر :" يسرنا كثيرًا أن نعلن أن ماريان خرجت من المستشفى بعد 22 يومًا من دخولها، لإصابتها بأعراض "كوفيد 19".

وأضاف "ستواصل فترة نقاهة في لندن،

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وهي تشكركم جميعًا على رسائلكم المؤثرة، وممتنة جدًا لطواقم "نظام الصحة الوطني"، التي اهتمت بها وأنقذت حياتها على الأرجح".

وغادرت المغنية البريطانية ماريان فايثفول، المستشفى في لندن بعد تعافيها من فيروس كورونا، الذي شخصت بإصابته

قبل ثلاثة أسابيع.
 


وكانت ماريان فايثفول من نجمات الستينات وبرزت في سن السابعة عشرة بفضل أغنية "أز تيرز غو باي" التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة "رولينغ ستونز". وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغاني، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود، وقد عانت مشكلات إدمان مخدرات كبيرة فضلا عن مشكلات صحية أخرى.

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