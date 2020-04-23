راغب علامة: "على القضاء محاسبة السياسيين"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ ان على القضاء محاسبة السياسيين الذين أوصلوا البلد الى حالة مأساوية.

وكتب علامة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين ، عليه أن يحاسب السياسيين ! السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطيء وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين! الدولار وصل ٤٠٠٠ ، السياسي هو المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن".

وقد لاقى منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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