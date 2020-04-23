سميرة سعيد بتسجيل نادر لها من طفولتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ تسجيل لها من طفولتها يظهر غنائها أغنية "​أقبلت يا رمضان​"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مهنئة الجمهور من خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وعلّقت سميرة على الفيديو قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها..كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".

ومن ناحية أخرى، شاركت سعيد في أوبريت "أنت أقوى" من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان، وكانت نشرت مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب ظهرت فيه وهي ترقص برفقة إبنها شادي الذي يظهر معها.

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