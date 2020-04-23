نجوى كرم تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بالتهنئة للجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، اذ انها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "رمضان كريم، ينعاد على كل الأمة العربية بالخير والعافية يا رب".

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين ايضا بدورهم عايدوها وعبروا عن محبتهم لها.

الجدير ذكره ان نجوى كرم وجّهت مؤخرا نصيحة لمتابعيها بأن يفكروا دائماً بالإيجابية، حتى لو أنهم مروا بظروف سلبية، لأنه في السلبية قد يكون هناك بعض الأمور الإيجابية.

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