ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​أروى جودة​ صورة مرسومة تعبر عن استمتاع عامل النظافة وحده بالتواجد أمام ​الكعبة​، وذلك على صفحتها الخاصة.

وعلقت أروى على الصورة قائلة: "لوحة معبرة من الفنانة السعودية نبيلة أبو الجدايل لجدايل توضّح أنه من بين الـ 1.8 ميار مسلم حول العالم، وحدهم عمال النظافة يتمتعون بشرف الصلاة مباشرةً أمام الكعبة. ​رمضان​ كريم الكعبة إنسانية مساواة".

الجدير ذكره ان أروى جودة انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "يوم 13"، والمقرر عرضه قريباً في صالات السينما.

الفيلم ينتمي الى نوعية الرعب والإثارة، من بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، محمد شاهين، وجومانا مراد، أحمد زاهر، ومحمود عبد المغني، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة تحسد عامل النظافة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.