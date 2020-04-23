صورة أمل عرفة تُشعل حربا كلامية بين الجمهور وما علاقة ديما بياعة؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين، الا ان احدى المتابعات اشارت الى ان أمل تشبه بالصورة الممثلة السورية ​ديما بياعة​، معلقة بالقول: "أمل عرفة على هيئة ديمة بياعة".

هذا التعليق كان كفيلا بأن تشتعل حربا كلامية بين المتابعين، اذ ان احدهم ردّ على المتابعة قائلا: "أمثالك وأشكالك، يا بتحكو كلمة حلوة يا ما تحكوا من أصلوا"، "امل لاتتكرر امل هي امل ليست فلانه وفلانه"، في حين ان ايضا هناك متابعين آخرين اشاروا الى ان أمل تشبه ديما في الصورة.

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