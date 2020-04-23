هذا ما ترجوه أحلام من الله وتهنئ الجمهور بشهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - رجت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من الله ان يتقبل اعمالنا في ​شهر رمضان​ الكريم، متمنية ايضا رفع البلاء والوباء، ومعايدة الجمهور بحلول الشهر الفضيل.

وكتبت احلام على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اللهم اهله علينا باليمن و البركات.. و اجعلنا ممن صام نهاره و قام ليله و تقبل منا صالح اعمالنا .. اللهم اختمه لنا بزوال الغمه و رفع الوباء و البلاء بحولك يا ارحم الرحمين.. الشهر مبارك عليكم جميعا".

الجدير ذكره ان أحلام احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد إبنتها "لولوة"، اذ انها نشرت مقطع فيديو من المناسبة على حسابها الخاص.

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