كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شيكو في ثالث حلقات مسلسل اللعبة: "مش هدخل بيتي فلوس حرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجئ "شيكو"، (وسيم) برسالة من مجهول علي موبايلة مضمونها تم إضافة خمسين ألف جنية لرصيدك "ثم أكتشف بعدها أنة فقد الموبيل الخاص "باللعبة".

وبدأ "وسيم" يبحث عن الموبيل، وعلم أن البواب قد ألقى كيس الزبالة الذي يوجد به الموبيل في الخرابة، ذهب "شيكو" لزعيم الخرابة ليبحث عن"الموبيل" ليتفاجئ بالشورت الخاص به موجود في الخرابة"وقال :"دا الشورت بتاعي إتاخد مني لما إتثبت في الساحل".

ثم اكمل "شيكو" رحلة البحث عن الموبايل في الخرابة ووجده في النهاية، ليبدأ في تأنيب الضمير بسبب الفلوس التي حصل عليها من "اللعبة وقال: "أخيراً رجعت بيتنا، بيتي اللي بنيتة طوبة طوبة :"أنا مش هدخل بيتي قرش حرام"، ،" لا يا "وسيم" مستحيل تأكل عيالك من الحرام".

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يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها

مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.

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