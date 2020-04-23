كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مي كساب تعلق هشام ماجد في السقف في ثالث حلقات مسلسل "اللعبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل هشام ماجد "مازو"، على الجائزة المالية مقابل "اللعبة"، وقام بشراء تلفزيون، وذهب للبيت، ليتفاجئ بزوجتة مي كساب "شيماء" تعلق ابنها " كريم"، في السقف من يدة، وقال لها"إنتي معلقة الواد في السقف يا شيماء ولما السقف يقع دلوقت، ثم يقول لإبنة: "نفعتك المدرسة دلوقت، هنزلك دلوقت".

وقامت "كساب"، بتعليق "مازو"هشام ماجد، في السقف بجوار إبنة، بسبب شرائة التلفزيون، وتجاهلة أشياء أخري مهمة يحتاجها البيت، وقالت "شيماء:"جبت فلوس التلفزيون منين يا "مازو" ليرد عليها قائلاً :" مكافئة من المدرسة من فلوس الملاحق، قلت أجيب أكتر حاجة البيت محتاجها " لترد علية:" محتاجها؟؟؟ يعني البيت مش محتاج ديب فريزر؟ ، مش محتاج شفاط في المطبخ؟ ، مش محتاج تكييف؟؟ مش محتاج مكياج أحطة علي وشي؟؟ يا عيل جايب حاجة علشان خاطر نفسك يا أناني " ثم تترك "مازو" "وكريم" إبنها معلقين في السقف، وتذهب للنوم.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها

مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.

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