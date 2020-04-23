كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "متسولة"تفاجئ هشام ماجد "بسبب إبن الجيران" في مسلسل "اللعبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طبق" شيكو"وهشام" التحدي بعد أن أخبرهم"مجهول"بقواعد اللعبة وقامو بغناء أغنيه"إبن الجيران" في البلكونة مقابل خمسين ألف جنية، وطبقو قواعد اللعبة كما يجب ، ثم يتفاجئ كل منهما أنهم فازو بالمسابقة.

وتلقي "شيكو"وسيم"رسالة من مصدر مجهول، وكان نص الرسالة، كالتالي"تم تحويل خمسين ألف جنية لرصيدك" تفاجئ"وسيم" بالرسالة ولكن سرعان ما أكتشف أنه فقد الموبيل الخاص باللعبة، وأن البواب تخلص من الكيس الذي يوجد بة الموبيل في الزبالة لتبدأ رحلة البحث عن الموبيل في الخرابة،

علي الجانب الآخر ذهب هشام ماجد لسحب المبلغ الذي حصل عليه من تحدي"اللعبة" ، ولكنه عاد خائب الأمل، ولم يحصل علي المال، ثم تفاجئ "بمتسولة" تخبرة:" فلوس يبة" ليرد عليها قائلا :"أنا مش معايا فلوس، ثم يتفاجئ أنها تريد أن تعطية الفلوس"، وتخبرة أن شخص مجهول، قد طلب منها أن تنتظره في هذا المكان، وتعطية الفلوس، ملئت الفرحة قلب هشام ماجد، وقام بالرقص"سلو" مع المتسولة وعرض عليها ليعطيها جزء من المبلغ، ولكنها أخبرتة أنها أخذت نسبة 10٪ من المبلغ.

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يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها

مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.

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