محمد إمام يرد على طلب محمد رمضان بالتمثيل مع الزعيم: مقولتش لأبويا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الفنان المصري محمد عادل إمام على زميله الفنان محمد رمضان بعدما طلب الأخير من الأول سعيه في مشاركة الزعيم بالتمثيل في مسلسل درامي أو فيلم، وأكد الأول أنه تلقى بالفعل اتصالا هاتفيا من رمضان بشأن هذا الطلب.

وقال محمد إمام في تصريح صحافي:" هو كلمني فعلا وقالي بس أنا مقولتش لأبويا، هو بيتكلم وبيعمل نمرة وبيقولها بالعشم وبيهزر، لكن أنا مقولتش لأبويا عادل إمام، لأن إحنا كنا معرفة وعارفه".

وأضاف إمام: "لكن هو حبيبي جدا وكنا شلة واحدة زمان مع هيثم زكي وأحمد فهمي، لكن الظروف حاليا أبعدتنا".

وأكمل حديثه: "أنا معجب بأغانيه الأخيرة ولن أغني مثله لأنني مركز في التمثيل... خليه هو نجم في الغناء وأنا نجم في السينما".

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد أعلن أنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وأن له مكانة لديه، ولكن اجتماعهما في عمل فني واحد أمر صعب.

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وأوضح رمضان في تصريح سابق أن هناك صعوبة في أن يجتمعا بعمل واحد قائلا: "طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفع له ويدفع لي الأجر.. ممكن بعد كدة مش هيلاقي يعيش"، وتابع "تم الإجابة بالرفض".

ويطمح الفنان لأن يقف بجانب الزعيم في مشهد واحد فقط كضيف شرف، حتى أنه تواصل مع نجل الزعيم الفنان محمد إمام، وأخبره بأنه يطلب منه التمثيل بجانب والده في مسلسل "عوالم خفية" كضيف شرف وأن هذا الطلب أخوي وكانت النتيجة الرفض من قبل الزعيم.

كما كشف رمضان أنه طلب أن يمثل في فيلم "حسن ومرقص" والذي كان من بطولة عادل إمام وعمر الشريف إلا أن الزعيم رفضه في وقتها ولم يتم ذكر السبب.

وأجاب محمد رمضان عن سؤال المذيع أنه في حال طلب منك عادل إمام في وقت لاحق أنه يريد مشاركتك في عمل ولو كضيف شرف فهل ستقبل، أم ستقول أنه رفضني سابقًا؟، فكانت إجابة رمضان أنه سيغادر البرنامج والمقابلة ويذهب فورًا؛ لأن هذا الشيء سيضيف لتاريخه بالتأكيد؛ لأن الزعيم هو قيمة فنية كبيرة.