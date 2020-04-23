مجهول في "لايف" محمد عبده يصبح حديث الجمهور.. ما قصته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن ظهور فنان العرب محمد عبده في "لايف" عبر حساب وزارة الثقافة في سهرة فنية بموقع "إنستغرام"، لن يمر على أذهان الجمهور دون التطرق لكل تفاصيله، إذْ استطاع شخص مجهول أن يسرق الانظار منه ويصبح حديث الجمهور.

ومن المؤكد أن محمد عبده قبل ظهوره "لايف" اختار مكانًا مناسبًا لن يزعجه فيه أحد كي يستطيع أن يطل بشكل مناسب ومتواصل مع جمهوره واتضح بالفعل أن زاوية المكان جيدة ولا يستخدمها أحد، ولكن ظهر شخص خلف الكاميرا لم يتم التعرف إلى هويته وكان الجمهور حريصًا على أن يعرف من هو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه هذا الشخص وهو يتسلل راكضًا كي لا ينكشف وجهه إذا جاء سيره بشكل طبيعي وبدا أن هذا الشخص كان في حاجة إلى شيء ما من ناحية المكان الذي يجلس فيه محمد عبده ما جعله محطًا للأنظار.

واختلف المعلقون حول هوية هذا الشخص في لايف "أبو نورة" فالبعض زعم أنها "الخادمة" وكانت تريد شيئًا فاضطرت أن تتسلل بهكذا طريقة كي لا تظهر في الكاميرا، فيما قال البعض إنها ابنته نورا كانت تريد شيئًا من مكان ما وذهبت لتحضره إلا أن البعض عارض الأمر وقال إنه "رجل" من أحد أبنائه ولا يريد أن يظهر في الكاميرا.

بالمقابل أبدى البعض اندهاشه من ترك أبو نورة في "لايف" قوي يتضمن سهرة فنية وتصريحات قوية وظهور متميز مثل هذا ويتم التطرق لشخص يسير خلف الكاميرا، بينما تهكم البعض على التفاهة التي يسعى إليها البعض.

وكان قد تصدر محمد عبده قائمة الوسوم الأعلى تداولًا عبر تويتر السعودية، مساء الأربعاء، بعد مشاركته في سهرة فنية "لايف"، قدم خلالها مجموعة من أغانيه الشهيرة والتي لاقت رواجًا واسعًا أمام متابعة عبر انستغرام، إذْ فاجأ الفنان جمهوره بالظهور وهي يرتدي "شورت" في إطلالة لم يعتد على الظهور بها، فيما جلس على أريكة داخل منزله، واعتبر الجمهور أن إطلالته بدت تلقائية وعفوية كأي مواطن في بيته.

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وقال محمد عبده خلال البث المباشر: "صوتي أصبح براند" ما أثار إعجاب الجمهور وعلقوا بأنه من باب النرجسية المباحة . وكتب أحد المغردين: "أي والله أغلى براند ، الثقة بمحلها تماما، وانت صادق يا بو نوره".

وأجاب فنان العرب على سؤال بشأن أكثر ما يحزنه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وفي المملكة وقال:"أكثر ما يحزنني في هذه الفترة أن الإنسان ما يقدر يروح لصاحب توفى، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثير جداً".

وبدا محمد عبده متأثرا جدا في كلامه حتى كاد أن يبكي في البث المباشر .

ويعد عبده أحد أشهر وأنجح المطربين العرب، وعلى الرغم من أنَّ لديه أغاني تعد من أبرز ما أنتجه الفن السعودي، فإنه يعرف بتصريحاته غير الموفقة والمثيرة للجدل، وبتصرفاته التي من الممكن أن تجعله محل انتقاد.