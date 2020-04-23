سما المصرى مع شاب الموز .. لن تصدق ماذا حدث

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 أبريل 2020 09:15 مساءً - ‏23 ساعة مضت أخبار المشاهير 591 زيارة

أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بفيديو جديد لها نشرته بحسابها على “انستجرام”،وهي توزع ملابس داخلية على الشباب فى الشارع .

وتظهر “سما” في الفيديو وهي تعطى شاب يقوم ببيع الموز بوكسر وكان رد فعله غير متوقع وهو ما جعل احدح متابعيها يقوم بعمل فيديو ساخر عن الواقعة .

وعلقت سما على الصورة قائلة : هههه…يخربيت ابووووك قتلتني ضحك…ههههه….مرحله الحيحنه…عليا النعمه انا بارده ومابحسش عشان بانشر الحاجات دي علي نفسي .