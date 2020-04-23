شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال لـ "الحياة اليوم" : قدمنا الفتوة بشكل مختلف وضد دعوات وقف التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان ياسر جلال إن مسلسل "الفتوة"، مختلف تماما عن كل الأعمال التى قدمتها من قبل وتناول المسلسل نفسه لزمن الفتوات مختلف.

وأضاف ياسر خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم"، والمعروض حاليا على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبني عسل قائلا : العمل في المجال الفني صعب للغاية ، لذا لابد أن يكون هناك كميا وتوافق بين فريق العمل، الذي نجلس معه أكثر مما نجلس في بيوتنا، وأعتقد أن ذلك سر نجاح أي عمل فني ، فالمعاملة الطيبة بين الزملاء تهون الكثير من الصعاب .

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وعن التعامل مع أزمة كورونا خلال التصوير قال ياسر: أنا ضد الدعوات التي كانت تدعى توقف التصوير، فلماذا نحرم الشعب المصري الذي أرتبط رمضان لديه بالمسلسلات الذي يري نفسه فيها، وتستطيع أن تخرجه من الجو الكئيب، كما أن تلك المسلسلات هي سلعة تصدر للخارج وهي سلعة مهمة تعد دخل مهم للدولة، بالإضافة لكونها القوة الناعمة.

مسلسل "الفتوة"، يٌعرض حصريا علي قناة الحياة بعد ساعات قليلة وبالتحديد فى الـ 12 منتصف الليل، وهو من بطولة ياسر جلال ورياض الخولى وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر ومى عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وعزوز عادل، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.