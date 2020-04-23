شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تكشف أغنيات ألبومها.. وتتعاون مع التون جون وأريانا جراند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من فترة الحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا "COVID19" الذى يهدد العالم، والذى تسبب فى وقف الكثير من الأحداث الفنية وتعطيل استكمال أعمال أخرى، قررت النجمة العالمية ليدي جاجا أن تفاجئ محبيها وعشاقها وتكشف عن قائمة أغنيات البومها الغنائي الجديد "Chromatica " الذي من المقرر أن يتم إطلاقه خلال هذا العام ، وبجرد كشفها عن أغنيات الألبوم توقع الكثيرين إطلاقه قريبا جدا فهى الآن فى مرحلة تمهيديه للترويج للالبوم.

ويحمل البوم " Chromatica " لليدي جاجا البالغة من العمر ( 34 عاما ) مفاجأة كبرى لعشاق الموسيقى والغناء، وهى تعاون جاجا مع اثنين من أهم نجوم الغناء فىىالعالم وهم السير التون جون والنجمة الشابة أريانا جراند.



ليدى جاجا

“Chromatica I”

“Alice”

“Stupid Love”

“Rain On Me”

“Free Woman”

“Fun Tonight”

“Chromatica II”

“911”

“Plastic Doll”

“Sour Candy”

“Enigma”

“Replay”

“Chromatica III”

“Sine From Above

“1000 Doves”

“Babylon”

“ Love Me Right” (Target exclusive bonus track)

أغنيات الالبوم هي :