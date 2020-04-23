النجم العالمي ريتشارد جير يرزق بطفل ثالث في عمر الـ 70

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف تقرير لموقع جريدة Paris Match الفرنسية أن الممثل الأمريكي ريتشارد جير وزوجته أليخاندرا سيلفا أصبحا والدين للمرة الثانية.

وأشار التقرير نقلاً عن مجلة Hola الإسبانية أن الممثل البالغ من العمر 71 عاماً والزوجة البالغة من العمر 37 عاماً، رزقا بمولود ذكر.

ويعد هذا الابن الثالث للنجم السبعيني إلى جانب هومر (20 عاماً) الذي أنجبه من زوجته السابقة كاري لوفيل وألبير 9 سنوات.

وكان النجم العالمي قد استقبل، مولوده الثاني، وهو طفله الأول من زوجته الإعلامية الإسبانية أليخاندرا سيلفا، منذ عام تقريبا.

Advertisements

والجدير بالذكر أن الحب تغلب على كل شئ حتى الفوراق الكبيرة في السن، وأخرها نجم هوليوود الشهير ريتشارد جير، 71 والذي أعلن الزواج من صديقته الإسبانية أليخاندرا سيلفا، والتي تبلغ من العمر 37 عاما.

وتعمل أليخاندرا سيلفا، وكيلة دعائية، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الشهيرة، أبرزها جريدة الديلي ميل البريطانية، وبالرغم من أن الفارق بينهما 33 عاما، إلا أنهما قررا أخذ خطوة لجعل علاقتها أكثر استقرارا.

والجدير بالذكر أن الثنائى العالمي سيعقدان حفلا ضخما يضم أصدقاءهما وأقاربهما فى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة فى 5 مايو المقبل، من أجل الزفاف.

وكانت علاقة النجم العالمي الشهير والإسبانية أليخاندرا سيلفا بدأت منذ 3 سنوات، وهى علاقة رومانسية هادئة.