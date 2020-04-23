شاهد هدية حمو بيكا لخطيبته بمناسبة شهر رمضان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على الاحتفال بقدوم شهر رمضان برفقة خطيبته ونشر صورة للهدية التي أهداها لها بمناسبة حلول شهر رمضان، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

الهدية عبارة عن حقيبة رمضانية تحتوي على فانوسين مطبوع عليهما صورتيهما ومصحف وشوكولاته وحلوى، وعلق عليها قائلًا: “زوزو شمس حبيبة قلبي ‏كل سنة وأنتي طيبة”.

وكان حمو بيكا، قد أعلن خطبته لإحدى الفتيات في منتصف شهر مارس، وأهدها شبكة قدرت بـ 150 ألف جنيه، وتعرض لانتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي بسبب ظهوره مرتديًا دبلة من الذهب.

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رد مطرب المهرجانات حمو بيكا، على الا نتقادات التي تعرض لها بسبب ارتدائها دبلة ذهب خلال حفل خطوبته.

وقال حمو بيكا في الفيديو: “الصفحة لو أنا واحد مش عاجبك خد بعضك واطلع منها أنا راجل بحب الدهب، دبلتي دي لا أنت ولا أهلك تعرفوا تجيبوا زيها”، مشيرًا إلى أن شبكته تزن كيلو جرام من الذهب.

وأضاف: “بعد كدا مش هشوف حد هغلط في أي حد وربي اللي خلقني واللي تتهزله سبع سنوات هاغلط في أي حد علشان اللي انتوا فيه افتراء وظلم، ودي دبلتي، ومش دبلة العروسة”.