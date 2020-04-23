لأول مرة من 8 سنوات.. مصطفى شعبان يغيب عن دراما رمضان ويؤكد: سأتفرغ للعبادة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ الفنان المصري مصطفى شعبان محبيه ومتابعيه بحلول شهر رمضان الكريم، وكتب: «رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها».

شعبان أكد أنه يغيب لأول مرة منذ 8 سنوات عن سباق الدراما الرمضانية، وذلك بعد تأجيل تصوير مسلسله الجديد «حتى لا يطير الدخان»، لافتاً إلى أنه سيستغل ذلك في التفرغ للعبادة، حيث كتب: «ده يمكن أول رمضان من 8 سنين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عباده ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها».

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يُذكر أن مصطفى شعبان قدم في عام 2012 مسلسل «الزوجة الرابعة»، وفي 2013 «مزاج الخير»، وفي 2014 «دكتور أمراض نساء»، وفي 2015 «مولانا العاشق»، وفي 2016 «أبو البنات»، وفي 2017 «اللهم أني صائم»، وفي 2018 «أيوب»، وكان آخر أعماله الدرامية في 2019 «أبو جبل».

مسلسل «حتى لا يطير الدخان» مقتبس عن رواية الكاتب المصري الراحل إحسان عبدالقدوس، وقد سبق وتم تقديمها في فيلم من بطولة النجم المصري عادل إمام، ومن المنتظر أن يشارك مصطفى شعبان في بطولة المسلسل أمام ريهام عبدالغفور، حسين فهمي، وغيرهما، على أن يكون من إنتاج العدل جروب.

من ناحية أخرى، يستعد مصطفى شعبان لتصوير فيلم جديد بعنوان «ترانيم إبليس» الذي يشارك في بطولته أمام منى زكي، أحمد السقا، خالد النبوي، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال.