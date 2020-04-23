زكي فطين عبدالوهاب يتعرض لأزمة صحية شديدة: كنت هموت وجاري أنقذني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب أنه تعرض لأزمة صحية شديدة، كادت أن تودي بحياته.

الفنان المصري كشف تفاصيل ما حدث له، بقوله: “أنا تعبت قوى امبارح وجاري أنقذنى.. دخلت أنام على ١٢ وصحيت مفزوع.. دايخ ومش قادر اخد نفسى.. ضغطي كان ٧٢ على ٤٢ والنبض كان ١٠١ فى الدقيقه .. حسيت انى هموت”.

وأضاف، على حسابه على موقع “الفيس بوك”: “تاني مره أحس كده بعد ٢٨ يناير ٢٠١١ واحنا على كوبري الجلاء فى طريقنا لميدان التحرير.. الحمد لله إن جاري كان صاحي وجابلى دوا من الأجزخانة يرفع الضغط.. فى النهاية.. الصحة الصحة الصحة وملعون أبو الفلوس”.

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وكان الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب، قد أعلن مؤخرا عن مروره بحالة إفلاس، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقال زكي فطين عبدالوهاب، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا مخنوق .. جالي مسلسل مع المخرجة الموهوبة “مريم أبو عوف” .. دور كوميدي .. مش كوميدي .. دور اقرب للسخرية أخيرا .. بس للأسف الدكتورة بتاعتي منعتني من النزول للتصوير بسبب الكورونا .. لان مناعتي أضعف من الشخص الطبيعي.. خصوصا بعد جلسات الـ “chemo” .. ورجعنا تاني للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض”.

يذكر أن المخرج زكي فطين عبدالوهاب كان قد أعلن شفائه من مرض السرطان وذلك في شهر نوفمبر، بعد فترة علاج امتدت لشهور.