الموت يفجع كاظم الساهر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان العراقي كاظم الساهر أحد أعضاء فرقته الموسيقية الخاصة، وهو عازف الكمان الراحل محمد علي عباس.

القيصر نشر صورة للراحل، مرفقة بتعليق جاء فيه: «الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله. رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون»، حيث تلقى النجم العراقي تعازي متابعيه، متمنيين له وزملاء الارحل من باقي أعضاء الفرقة الصبر والسلوان.

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آخر رسالة صوتية بثها الساهر لمحبيه، كانت في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعان فيها بأبيات شعر عبدالغفور عبدالله، لتشجيع محبيه على مكافحة خطر كورونا، حيث قال: «إذا ألقى الزمان عليك شرا.. وصار العيش في دنياك مرا.. فلا تجزع لحالك بل تذكر.. كم أمضيت في الخيرات عمراً.. وإن ضاقت عليك الأرض يومًا.. وبت تأن من دنياك قهرًا.. فرب الكون ما أبكاك الا.. لتعلم أن بعد العسر يسرا، فربك لا يرد يدك صفرا».

على جانب آخر، شائعة قوية ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصال كاظم الساهر عن خطيبته المغربية سارة، خاصة بعدما رفض الكشف عن موعد زفافهما مبرراً ذلك بأن الأمر خاص، على الرغم من أنه سبق وأعلن بنفسه خبر خطبته على المسرح في مارس 2018.

أغنية «إلى متى» كانت آخر ما الساهر على الساحة، وهي من كلمات كريم العراقي وألحان القيصر، كما أعاد كاظم توزيع أغنية «شباب العراق» دعماً للشباب المحتجين في وطنه.