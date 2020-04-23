يسرا تطل بفستان الزفاف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئ جمهور الفنانة المصرية يسرا بظهورها في إحدى الصور مرتدية فستان زفاف أنيق.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة برفقة المخرج سامح عبدالعزيز، والذي نشر الصورة على حسابه على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه “ملهمتي”.

ويبدو أن هذه الصورة التقطت ليسرا ضمن أحداث مسلسلها الجديد “خيانة عهد”، والذي سيعرض خلال موسم رمضان هذا العام.

ومسلسل “خيانة عهد” من تأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم يسرا، حلا شيحة، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، صبري فواز، هنادي مهنى، وخالد أنور.

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وردت يسرا مؤخرا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب استكمال تصوير مسلسل “خيانة عهد”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني، رغم انتشار فيروس كورونا.

يسرا، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “الحدث”، إنها سعيدة بعدد النجوم المتواجدين معها في المسلسل والقيمة التي أضافوها للمستوى الفني للعمل.

وأضافت، أن فريق العمل المسلسل يتبع الإجراءات الوقائية اللازمة، من حيث تقليل عدد المتواجدين في الأستوديو، ووجود طاقم طبي يتابعهم، إلى جانب التعقيم المستمر لكل الأماكن والابتعاد عن المصافحة باليد، وهو نفس ما تتبعه المصانع في الفترة الحالية.

كما أكدت أنها تحرص على البقاء في منزلها طالما لم تكن مرتبطة بالتصوير، مشيرة إلى أن تصوير المسلسل مستمر في الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب تعطل العمل لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.