نهال عنبر تودع شقيقتها الراحلة برسالة مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نهال عنبر رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة “بهرة”، والتي وافتها المنية منذ أيام قليلة.

نهال نشرت صورة لشقيقتها الراحلة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وودعتها بقولها: “وداعا أختي وحبيبتي وقلبي وروحي بهره أنا مش عارفه هاعيش ازاي من غيرك بجد”.

وأضافت: “قلبي موجوع عليكي لكن ده قضاء الله ولا اعتراض علي حكمه ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب وأحن قلب في الدنيا ربنا يصبرني علي فراقك يا حبيبتي ارجوا الدعاء لها و الفاتحه”.

يذكر أن بهرة عنبر، شقيقة الفنانة المصرية نهال عنبر، كانت قد وافتها المنية بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

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وكانت نهال عنبر نشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، منذ أيام، صورة لشقيقتها، كتبت عليها: “ادعوا لبهرة أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة”.

وشاركت بهرة العام الماضي في فيلم قصير بعنوان “مفتاح الحياة”، كما أن لها العديد من الأمسيات الغنائية.

وحرص الفنان المصري محمود ياسين على تقديم العزاء للفنانة نهال عنبر في وفاة شقيقتها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان المصري كتب على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتب: “خالص العزاء للأخت الغالية نهال عنبر في وفاة شقيقتها”.

وأضاف: “ربنا يلهمهم الصبر ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويثبتها عند السؤال ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ويسكنها الفردوس الأعلى وامواتنا جميعا يارب .. نسألكم الفاتحة والدعاء”.