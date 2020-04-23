هيفاء وهبي بالبيجامة وتشتكي من زيادة وزنها في فترة الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تفاصيل يومها في الحجر الصحي، والذي تلتزم به منذ 11 مارس الماضي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هيفاء وهبي، قالت خلال مداخلة فيديو لها ببرنامج “منا وجر”، مع الإعلامي بيار رباط، والمذاع عبر فضائية MTV اللبنانية: “منذ بدء فترة العزل المنزلي من 11 مارس ويا ريت بيزيد الجمال، لكن اللي بيزيد أشياء ثانية معه بتزيد، وأنا وزني ازداد بشكل ملحوظ.

وأضافت: “وضعت كرسي أمام الثلاجة ممنوع لأي شخص استبعاده من هذه المنطقة، أجلس عليه وأفتح الثلاجة وأفكر ماذا سأكل الآن، هذا الأمر يتكرر كل ربع ساعة تقريبا”، مؤكدة أول ما بيتفك الحجر سأهاجر إلى الشارع طبعًا

وتابعت: “خلال فترة العزل الاجتماعي تعرفت أكثر على والدتي أكثر، وسمحت لي الفرصة بالجلوس معها، أحببتها أكثر فهي امرأة لطيفة، معربة عن امتنانها لجهود الحكومة اللبنانية في احتواء أزمة كورونا ودور الشعب اللبناني ووعيه في الالتزام بالحجر الصحي المنزلي

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فيما أبدت تأثرها بسبب عدم عرض مسلسلها “أسود فاتح” الذي كان من المقرر أن تنافس به في الماراثون الرمضاني هذا، قائلة: “من الأفضل لنا أننا لم نصور في الظروف الصعبة التي سمعنا عنها لأنه كان سيؤثر على نوعية العمل”

كما كشفت عن قرب صدور أغنية جديدة لها ضمن ثلاث أغاني كانت قد قامت بتحضيرها قبل أزمة كورونا، لكنها لم تحسم قرار الاختيار من بينها ، متمنية من الجميع أن يلتزم المنزل كي يظل بلدها لبنان من أقل البلدان التي تتأثر بفيروس كورونا.

وأطلت هيفاء وهبي خلال الفيديو ببيجامة مزخرفة برسمة النحلة وهي الغطلالة التي اعتمدتها في فيديو كليب أغنية “هنغني كمان وكمان”، مع الفنانة إليسا.