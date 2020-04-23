بعد أزمة خالد النبوي.. ريهام حجاج: شكرا لأقوى دعاية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر الفنان المصري خالد النبوي بيانا مؤخرا، أعرب فيه عن تضرره البالغ من البوسترات الدعائية لمسلسله الجديد “لما كنا صغيرين”، والتي تصدرت فيها بطلة المسلسل، الفنانة المصرية ريهام حجاج الصورة، وخلفها النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، حتى أن النبوي هدد باعتزال الفن إذا لم يتم تصحيح الوضع.

وفي أول تعليق لريهام حجاج على هذه الأزمة، قالت ساخرة: “بعد كل الهرى اللى حصل أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعاية لمسلسلنا لما كنا صغيرين”.

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وتابعت، على حسابها الخاص على “انستجرام”: “وما فاضلش غير إننا نتقابل من بكرة الساعة 9 ونص على دي إم سي و10 ونص على الحياة وكل سنة وأنتم بألف صحة وسعادة وستر ورمضان كريم على الأمة العربية”.

وكانت شركة art makers لصاحبها المنتج أحمد عبدالعاطي، قد أنهت الأزمة بطرح البوستر الرسمي للعمل، وظهر فيه النبوي وحميدة يجلسان على كراسي في الصدارة، بينما تتوسطهما وفي الخلف قليلًا ريهام حجاج، وباقي فريق العمل، إلا أن الشركة المنتجة قررت توضيح الأمر للرأي العام ببيان رسمي، وضعت من خلاله النبوي في موقف محرج.

البيان أكد أن الفنان خالد النبوي كان على علم مسبق بأن المسلسل تم التجهيز له خصيصاً لريهام حجاج، حتى أنه تقاضى أجراً عالياً عم العمل.