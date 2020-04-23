متابعة بتجـــــــــرد: سيطلّ النجم السوري مكسيم خليل على الجمهور طيلة شهر رمضان المبارك في مسلسل “أولاد آدم”. وتحدّث عن شخصيته في العمل الذي سيلعب فيه دور “غسان” وهو إعلامي يقدم برنامجاً تلفزيونياً بأهداف إنسانية.
وكشف خليل في برنامج “mbc trending” عن تفاصيل عدة متعلقة بشخصيته في المسلسل. وقال: “شخصية غسان شخصية إشكالية موجودة كثيراً في عالمنا، من الممكن أن يستحقرها بعض الناس، كما من الممكن أن يقول عنها البعض الآخر منهم إنها الشخصية التي تبقى على قيد الحياة في هذا الزمن. وهذه الشخصية تعرَف عادة بهامش كبير من الأنانية”.
وعما إذا كانت شخصية “غسان” شريرة، أوضح خليل: “هي شخصية خاصة وفيها “لعب داخلي” بشكل كبير وأحاول أن أجسدها بطريقة غير نمطية. لا أرغب في تجسيد الشخصيات التي تقترن بالشر المطلق أو الخير المطلق لأن جميعنا مصنوع من خير وشر”.
شخصية “غسان” بعيدة جداً عن شخصية خليل الحقيقية، وهي ستشكّل بالنسبة إليه تحدياً جديداً في مسيرته الفنية.
أما عن علاقته الثنائية مع الممثلة ماغي بو غصن التي ستجسد دور زوجته في العمل، وهي قاضية، فأشار خليل بالقول: “إذا كان المشاهد ينتظر أن يرى ثنائياً زوجياً رومنسياً بشكل نمطي، فهذا بعيد عن أجواء العمل. إنها علاقة زوجية حقيقية بكل معنى الكلمة تحمل إشكالات وصراعات كثيرة. أما إذا كان مضمونها حب أو مصلحة، فهذا الأمر سيكتشفه المُشاهد”.
سيجد “غسان” أن علاقته بزوجته القاضية “ديما” (ماغي بو غصن) بخطر، بعد أن يكتشف صديق حبيبته التي تعمل في كاباريه أنّ هاتفه يتضمّن مقاطع جنسية مع فتيات عدة ومن بينهنّ صديقة زوجته الوزيرة الجديدة.
يشارك في هذا العمل الدرامي التشويقي نخبة من الممثلين، ومن بينهم قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، فيفيان أنطونيوس، ساشا دحدوح، طلال الجردي، ندى أبو فرحات، رودني حداد وغيرهم.
وإشارة الى أنّ “أولاد آدم” من كتابة رامي كوسا، إخراج الليث حجو وإنتاج “إيغل فيلمز”. وتتابعونه طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة mtv.
كانت هذه تفاصيل خبر مكسيم خليل عن دوره في “أولاد آدم”: سيستحقرني البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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