هند صبري: هذا كذب وسألجأ إلى القضاء

متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت أخيراً شائعات جاءت على لسان النجمة التونسية هند صبري ومفادها أنها طالبت بتوفير طائرات خاصة لنقل النجوم إلى مواقع تصوير الأعمال الدرامية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وفوجئت صبري بهذه التصريحات الكاذبة. وأكدت في تصريحات خاصة لـ “نواعم” أنها شائعات ساذجة لا أساس لها من الصحة وطلبت من الوسائل الإعلامية ألّا يروجوا لأي تصريحات وهميّة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دامت لم تُرسَل عبر مكتبها الإعلامي أو تُنشر عبر صفحاتها الرسمية على هذه المواقع.

وأشارت الممثلة التونسية الشهيرة إلى أن ستلاحق قضائياً كل مَن ينشر أي تصريحات غير حقيقية نقلاً عنها عبر صفحات مواقع التواصل.