هازال كايا تحتفل بصورة من طفولتها عبر إنستغرام

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت الممثلة التركية هازال كايا بعيد السيادة الوطنية ويوم الطفل اللذين يحتفى بهما في تركيا في 23 نيسان من كل عام.

ونشرت صورة عبر حسابها على “إنستغرام” تعود إلى طفولتها. وعلّقت عليها قائلةً: “أعياد سعيدة للجميع، عيد الطفل، 23 نيسان”.

وهذا العيد في تركيا يرتبط بمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك الذي خصصه منذ 100 عام للإحتفال بالسيادة الوطنية وبالأطفال في يوم وطني لتسليط الضوء على أنهم أبطال المستقبل.