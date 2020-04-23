متابعة بتجــــــــــرد: “مين رح يتابع الجزء التاني من مسلسل حرملك؟”، إنّه السؤال الّذي شوّقت فيه الممثلة السورية جيني إسبر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعة أحداث مسلسل “حرملك” بجزئه الثاني.
ويبدو أن شخصيّة فيكتوريا الّتي تجسّدها جيني إسبر ستكون محرّكاً لتصعيد الأحداث في الخان في الجزء الثاني من “حرملك”، وقد كشفت في منشورٍ على حسابها الخاص بإنستغرام:
“فيكتوريا رح تكون سبب بتطورات وأحداث جديدة بالخان.. الحرملك “الجزء الثاني”.. إنتاج إياد نجار “كلاكيت”، كتابة سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق”.
كما بدت فيكتوريا في المشاهد الترويجيّة للجزء الجديد من “حرملك” وهي تصرخ “حنّة يا حقيرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر جيني إسبر تصعّد الأحداث في “حرملك 2”.. وتصرخ: “حنّة يا حقيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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