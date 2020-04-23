أمل بوشوشة تتصدّر غلاف “حوريات الشاشة” والجمهور ينتظرها في “النحات”

متابعة بتجــــــــرد: دعت النجمة أمل بوشوشة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعة أحداث مسلسل “النحات” من بطولتها مع باسل خيّاط، ليا بو شعيا، دياموند بو عبود، ندى أبو فرحات، إيلي متري، يارا قاسم، دارينا الجندي، فادي ابراهيم، كارول عبود، جوزف بو نصّار، ألكو داوود، عصام الشناوي، وفاء طربيه، مارون شرفان، وغيرهم.

وكانت امل بوشوشة قد تصدّرت غلاف مجلة Vogue بالعربية إلى جانب كلّ من شيرين رضا وصبا مبارك وسلمى ابو ضيف وهايا عبدالسلام، وهنّ يرتدين الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا والتشجيع على البقاء في المنزل.

وكان لافتاً العنوان الّذي اختارته المجلة لتصنيف هؤلاء النجمات، وهو “نجمات الموسم الرمضاني… حوريات الشاشة”.