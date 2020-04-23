والد جيجي حديد يحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميّزة

متابعة بتجـــــــرد: عايد الملياردير الأميركي ذو الأصول الفلسطينية محمد حديد، عبر تطبيق إنستغرام ابنته عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، بمناسبة عيد ميلادها الّذي يُصادف اليوم في 23 نيسان.

وفي التّفاصيل، فقد نشر الوالد محمد على مدار “أسبوع عيد ميلاد جيجي”، كما أسماه، مجموعة صور لابنته في مختلف مراحل حياتها وطفولتها.

فنشر الوالد مثلاً صورة لجدة جيجي معبراً أنها كانت لتكون فخورة جداً بإنجازات حفيدتها قائلاً: أمي (الله يرحمها) كانت ستفتخر بحفيدتها جيجي اليوم .. وقد أحبت جيجي كل شيء عن تاتا”.

وتابع: “فازت جيجي بالمركز الأول في مسابقة فنية لصورة لها لجدّتها. أخذت هذه الصورة عام 1955 في بيروت. كانت أم رائعة ، وزوجة رائعة…تطل من فوق. قائلة عيد ميلاد سعيد جيجي. أنت تجعليني فخورة”.

كما نشر محمّد بداية الأسبوع عدداً من الصور لابنته منذ طفولتها حتّى اليوم متوقّفاً في محطّات حياتها الناجحة على المستوى الفني والرّياضي، وعلّق قائلاً: “أسبوع عيد ميلاد جيجي، الفتاة الّتي سرقت مخيّلة الكثير من النّساء والشابات! جمالها هو أقل سماتها. الأميرة الّتي أتقنت كل شيء من الرّياضة حتّى منافسة الفروسة الأولمبية”.