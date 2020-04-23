صبي تعرّض للتنمر لأن اسمه “كورونا”.. تلقي هديّة دعم قيّمة من توم هانكس

متابعة بتجــــــــرد: دعم نجم هوليوود توم هانكس ولداً استرالياً يتعرض للتنمر بسبب اسمه وهو “كورونا” كما اسم الوباء الذي يشغل الكرة الأرضية، فأرسل له هدية قيّمة بلفتة انسانية مميزة.

وفي التفاصيل، أرسل الصبي كورونا دي فريس البالغ من العمر 8 سنوات، رسالة لتوم هانكس يشكو له تعرّضه للتنمر وكاشفاً أنه يحب اسمه لكن الأطفال في المدرسة ينادونه “فيروس كورونا”، الأمر الذي سبب له الحزن والغضب.

وللوقوف إلى جانبه، أرسل الممثل الأميركي للطفل الأسترالي آلة كاتبة تحمل اسم العلامة التجارية “كورونا” وأرفقها بمكتوب جاء فيه: “رسالتك أسعدتني وزوجتي كثيراً… هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا”.

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وأضاف: “أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك إسأل أحد الكبار كيف تعمل واستخدمها في الرد على رسالتي”.

يذكر أن هانكس وزوجته ريتا أصيبا بفيروس كورونا، وأمضيا فترة الحجر الصحي بمنتجع أسترالي خلال فترة التعافي قبل العودة إلى الولايات المتحدة.