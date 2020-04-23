متابعة بتجــــــــرد: نشر قصر كينسينغتون، صورًا من جلسة تصوير جديدة للأمير لويس نجل الأمير وليام الأصغر، بمناسبة عيد ميلاده الثاني.
وكشف القصر أنّ كلّ الصور التقطتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والدته عشية عيد ميلاد ابنها الثاني، وظهر الأمير الصغير لويس وهو يصنع بيديه قوس قزح ملونًا، الذي يعدّ رمزاً للأمل في وقت تكافح فيه بريطانيا لمحاربة فيروس كورونا.
من جهة أخرى نشر الحساب الرسمي للأمير وليام وكيت على انستغرام لقطات طريفة من جلسة التصوير، أّرفقت بتعليق: “انستغرام مقابل الواقع”.
كانت هذه تفاصيل خبر “بألوان الأمل”.. وليام وكيت ينشران صورًا طريفة للأمير لويس في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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