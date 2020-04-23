علاء زلزلي يخرق الحجر المنزلي لهذا السبب

Apr 23, 2020
لا يقبل أبداً الإستهتار برسالته الفنية ودوما هو ملزم بالقضايا الإنسانية لأنه يفيض إنسانية لهذا السبب إخترق النجم علاء زلزلي الحجر الصحي وأطلق عمله الغنائي الجديد أغنية “بكرا الجايي أحلى”. أغنية من صميم الواقع المعيشي حيال هذه الأزمة العالمية ينطوي مضمونها على بعث روح التفاؤل والأمل وتجسد الإنتصار بالقوة والعزيمة الجبارة على المحنة .
كتب كلمات الأغنية عمرو ولحنها علاء زلزلي وشاركه بالفيديو مجموعة من الفنانين. والعمل من توقيع المخرجة جيسيكا هيكل، إشراف مكاتب نوري ميديا للانتاج الفني حيث أثبت علاء زلزلي دوما وأبدا أنه نجم بمقاييس فنية مميزة.
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