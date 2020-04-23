بالصور- نانسي عجرم احتفلت بعيد ابنتها بالكمامة

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها “ايلا” التاسع.

ونشرت نانسي بعض الصور من اجواء الاحتفال حيث ظهرت نانسي مع ايلا التي كانت تضع الكمامة للوقاية من كورونا. وكتبت نانسي: “كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي ELLA”.

من جهة أخرى، نفت “عجرم” عبر “الخليج 365” خبر انتظار مولودها الرابع. وأكدت نانسي ان الخبر المتداول غير صحيح جملةً وتفصيلاً، مشددة انها اكتفت حالياً بثلاث بنات وهن ايلا وميلا وليا.

وكانت نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم قد رُزقا بمولودتهما الثالثة في 1 شباط/فبراير 2019.