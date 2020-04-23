حسن البلام يحتد على طارق العلي: كلامك فاضي ولست من تلاميذك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن أطل الفنان الكويتي طارق العلي في بثٍ مباشر عبر إنستغرام، تحدث خلاله عن مواطنه الفنان حسن البلام، مشيرا إلى أن الأخير يُعد أحد تلاميذ مدرسته وخريجي شركته "فروغي"، وأنه من المعيب والخاطئ وضعهما معا في منافسة، وأنهما ينافسان جيلهما فقط، قام الفنان حسن البلام بنشر مقطع فيديو هاجم فيه طارق العلي معترضا على ما جاء في حديثه.

وقال حسن البلام في مقطع الفيديو المتداول: "يرحم والديك وخّر عن طريقنا ولا تذكر اسمي، ولا كأنك تعرفني، لأنك آذيتني"، مضيفا أنه ليس من خريجي شركة طارق العلي "فروغي"، وأنَّ اسمه موجودٌ قبل أن ينشئ طارق شركته؛ إذ إن هناك تاريخا طويلا له كان يجمعه بداوود حسن، في حين لم يجمعه بشركة العلي سوى خمس مسرحيات.

وتابع البلام بالقول: "أنا ماني تلميذ أحد، وإذا أنا الحمدلله بفضل الله وبفضل الجمهور الكريم حققت نجاح فهذا بمجهودي وفني، إذا داوود حسين اللي هو داوود حسين، لين صرت نجم يقول مو أنا اللي طلعته، اللي طلعته موهبته، فكلامك فاضي يا طارق، بس يُبا".

وأشار البلام أيضا إلى أنه لم يقم بأي مسلسل تلفزيوني من إنتاج شركة "فروغي"، وأنه قام بخمس مسرحياتٍ فقط من أصل ثلاثين مسرحية، وهو ما يعني أنه لم يكن خريجا لتلك المدرسة التي تحدث عنها طارق العلي، مشددا على أنه ليس من تلاميذه، بل هو تلميذ كل شخصٍ عمل معه.

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وختم حديثه قائلا: "الناس يا طارق العلي، لاهية بالكورونا وقاعدة تموت، والدنيا حجر وإحنا برا الكويت ومو قادرين نرد، فإنت وينك ومقارانات المسرح والفن اشتبي؟" مُتابعا: "الهى بمشاكلك الهى بحالك، وخلينا بحالنا".

ويأتي حديث البلام بعد ساعاتٍ على حديث طارق العلي الذي قال: "مرة وحدة من الحسابات عملت مقارنة بيني وبين داوود حسين وأسماء شبابية مثل حسن البلام، فقلت لا غلط إنت تظلم طارق تظلم داوود، معلش البلام أخونا وولدنا، ولكن ما هو من جيلنا".

هذا وانقسم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي كعادتهم في الدفاع والهجوم، إذ ذكر بعضهم أنَّه وقبل عامين قال البلام في حديثٍ له إنَّ مشكلة طارق هي أنه يتكلم للإعلام ولا يكلمني، وذلك على إثر معاتبة طارق العلي لحسن البلام عبر وسائل الإعلام على أنه لم يبارك له حصوله على شهادة الدكتوراه بالإذاعة، وأنَّ هذه هي عادة طارق العلي، إذ لا بدَّ وأن يقوم في كل سنة بمهاجمة فنان لافتعال مشكلةٍ معه.