هند القحطاني تبحث عن حبيب.. والجمهور يرد على طريقته! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الناشطة السعودية هند القحطاني عن أنها تبحث عن قصة حب تعيشها وتقع فيها مع شاب، لكنها تعرضت للسخرية من المغردين على موقع تويتر.

وظهرت القحطاني في مقطع فيديو وهي تتصنع البكاء قائلة: "أريد حبيبا.. أريد أن أحب وأنحب.. ألا حب يباع فأشتريه؟ آه والله أقسم بالله لما أشوف اتنين والله ما أحسدهم.. أغبطهم.. لما يكونوا مع بعض ويتضح عليهم الحب وخاصة إذا كانت أشكالهم حلوة.. كشخات ونضاف هو وسيم وهي جميلة وتحس علاقتهم راقية".

وتباينت ردود الفعل بين المغردين السعوديين على فيديو هند، فبعضهم عرض نفسه عليها ليدخلا في علاقة حب، بينما سخر منها آخرون وذكروها بتصريحاتها المتكررة بأن هناك الكثير من المعجبين بها في أمريكا، متسائلين لماذا لم تقع في حب أحدهم إذا كانت ترغب في الدخول بعلاقة عاطفية بهذا الشكل.

وأطلت الناشطة السعودية وهي تغني مقاطع تتعلق بالحب، ثم قالت"وش جابني على قصص الحب والخرابيط"، بعدها رددت أغنية "بلا حب بلا وجع قلب" للفنان راشد الماجد وتقول كلماتها:" لا حب بلا وجع قلب وش جانا من ورى هالحب.. غير الألم غير التعب وش جانا.. يا ناس أنا مابي دفا قلبي من الحب اكتفى.. وين العشق وين الوفا ودانا.. يا قلبي يكفي ماجرى الجرح توه مابرى.. ماجانا من الدنيا ترى كفانا.. جربت في مره الهوى وأخلصت أنا وقلبي سوى.. وفجأه كذا الغالي نوى ينسانا.. يا شوق خذ مني وعد ماعاد نشتاق لأحد.. إرحل بدربك للأبد وإنسانا.. ماعاد يغرينا العشق ماصرنا وياه نتفق.. والحظ ماعمره صدق ويانا".

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قبل أيام قليلة مقطع فيديو للناشطة هند القحطاني وهي تحتفل بتوثيق حسابها على تطبيق سناب شات، وما هي إلا لحظات حتى أصبحت حديث السعوديين.

ودشن مغردون سعوديون وسما حمل عنوان هند القحطاني ليتصدر بدوره قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، تداولوا عبره الفيديو الذي ظهرت فيه القحطاني وهي تتراقص وقد ارتدت فستانا قصيرا؛ ما عرضها لانتقادات حادة.

كما أظهر الفيديو مشاركة أبناء الناشطة السعودية لها في الاحتفال وسعادتهم لتوثيق حساب والدتهم، وقالت إنها لم تدفع أية نقود لتوثيق الحساب.

وكانت هند قد استنكرت سابقا عدم توثيق حسابها واتهمت تطبيق سناب شات بتقاضي المال لتوثيق حسابات المشاهير.