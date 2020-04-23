أشرف شريف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "فيينا"

اقترب الكاتب والسيناريست أشرف شريف من إنهاء كتابة سيناريو وحوار فيلمه الجديد بعنوان "فيينا"، حيث كتب ٩٠% من الفيلم تقريبا.

وعن تصوير فيلم "فيينا" قال أشرف شريف في بيان له ، كان من المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف الطيران حالت دون ذلك حيث يحتوي السيناريو على عدة أماكن تصوير في مصر وأوروبا.

ويشارك في بطولة فيلم "فيينا" مجموعة من نجوم "مسرح مصر" إلى جانب مجموعة من الفنانين الكبار الذين يظهرون ضيوف شرف خلال الأحداث ويتم الإفصاح عن أسمائهم بعد إتمام التعاقدات على العمل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ساخر.

يذكر أن الكاتب والسيناريست أشرف شريف يخوض بفيلمه "فيينا" أولى تجاربه في السينما، بعد أن كتب خلال الفترة الماضية عدد من الروايات، أخرهم رواية "خيل".