محمد ثروت يكشف تفاصيل برنامج «محدش فاهم حاجة»

يظهر الفنان الكوميدي محمد ثروت، في برنامج مقالب يحمل عنوان "مَحدّش فاهم حاجة" عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان.

وحول قصه البرنامج، يقول محمد ثروت في بيان صحفي: "أقوم بدور حنفي، الذي أقدّم من خلاله شخصيات تختلف في كل حلقة بحسب المِهَن التي تتنوّع بين الطبيب والجزار وبائع الخضار وبائع الدواجن وغيرها".

وتابع: "لاّ أكشف عن وجهي الحقيقي حتى نهاية الحلقة، وأنا كنت بحاجةٍ لأن أغيّر جلدي وأنوّع في تجاربي الكوميدية، وأتمنى أن تجد التجربة الجديدة قبولًا من المشاهدين في رمضان".

يُعرض البرنامج الكوميدي "محدش فاهم حاجة" مع الفنان محمد ثروت حصريا عبر شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل.

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