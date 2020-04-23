شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يهاجم السياسيين اللبنانيين: مسؤولون عن جوع الناس ودمار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم النجم اللبنانى راغب علامة، السياسيين فى لبنان، مطالبا القضاء بمحاكمتهم، قائلا: "لسياسي هو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ".

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين ! السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطيء وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين! الدولار وصل ٤٠٠٠ ، السياسي هو المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن".



راغب علامة

وفى سياق آخر يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألبومه المقبل، تحمل الطابع المقسوم، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقى محمد هارون، الأغنيه كلمات الشاعر عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى، وينتظر علامة انتهاء ازمة انتشار فيروس كورونا من أجل تسجليها وضمها للألبوم المقرر طرحه نهاية العام الجارى حسبما أكد موزع الأغنية محمد هارون لـ"الخليج 365".

وطرح راغب علامة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان"انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبناني والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

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وكان راغب علام قد أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

وكان النجم راغب علامة قد انضم ضمن حملات التبرعات الوطنية التي تقوم بها مختلف الجهات في لبنان لمواجهة تفشّي وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة ٢٥ مليون ليرة لبنانية، قائلاً، "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً .