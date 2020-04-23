فن ومشاهير

أصالة تحتفل مع أبنائها وشقيقها بشهر رمضان الكريم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة أصالة، بقدوم شهر رمضان الكريم، مع أسرتها، حيث نشرت شام الذهبى، ابنة النجمة أصالة، صورة تجمعها مع والدتها، وأشقائها خالد الذهبى، والتوأم على وآدم، وكذلك شقيق والدتها أنس نصرى، وعلقت على الصورة، "رمضان كريم من أسرتى لكم جميعا"


أصالة وأبناءها

 

فيما هنأ شام، فى التعليقات عدد كبير من النجوم، من أبرز هند صبرى، وكندة علوش، وغيرهما من الفنانين والفنانات.

وكان النجم محمد رمضان قد شارك جمهوره بفيديو مع شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة نصرى، خلال تواجده فى عيادتها المتخصصة فى التجميل، ويرتدي روب يحمل اسمه ورقم 1، عبرحسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"نهاركم بيضحك.. البرنس.. ثقة فى الله نجاح".

وكانت شام، قد نشرت صورة مع والدها، ليدخل الجمهور يتسأل لماذا ظهر الآن بعد انفصال أصالة عن طارق العريان.

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أصالة ستقوم بإحياء حفل بغناء أشهر أغاني رمضان ومجموعة من أشهر الأغانى الرمضانية، وستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل من بيتها وسط عائلتها.

كما أعلنت الفنانة أصالة التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس ، والحفل من تنظيم شركة POD.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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