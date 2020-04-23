شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" لـ ريهام حجاج على قناة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة dmc، مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة النجمة ريهام حجاج والنجم خالد النبوى والنجم محمود حميدة، خلال أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالى.





وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البروموهات الخاصة بالعمل واحتوت على العديد من اللقطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

ورفع القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، حالة الطوارئ للانتهاء من التصوير حيث يكثف المخرج محمد على عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية من المسلسل مع الأخذ بجميع الإرشادات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.