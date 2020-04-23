شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "عمر ودياب" لـ مصطفى خاطر وعلى ربيع على قنوات ON والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القنوات الفضائية مواعيد عرض مسلسلاتها فى شهر رمضان المبارك، والذى يحل علينا غدا الجمعة، ومن ضمن الأعمال التى تعرض فى الشهر الكريم هذا العام مسلسل "عمر ودياب" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب" على قناة ON، في تمام الساعة 6:30 مساءا، على أن تكون إعادة الحلقة في الساعة 6:30 صباحا و11:30 صباحا فى اليوم التالى، كما يعرض المسلسل أيضا على قناة "الحياة"، في تمام الساعة 9:00 مساءا، على أن تكون إعادة الحلقة في 2:30 بعد منتصف الليل و10:15 صباحا من اليوم التالى.





وأطلقت شركة سينرجى منذ أيام البرومو الرسمي لمسلسل "عمر ودياب"، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.

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تدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى التوقيع على إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

"عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضي، وهو إنتاج شركة سينرجي وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحي والمذيعة يسرا مصطفى.