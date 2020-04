شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل الخير.. بوست مالون يحيى حفلا من منزله غدا على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم الراب الشهير بوست مالون أنه يستعد لإحياء حفل غد الجمعة وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، فقد كشف مالون لبالغ من العمر 24 عاما أنه سيقدم بثا مباشرا من منزله، حيث يتواجد بالحجر المنزلى الذاتى بسبب انتشار فيروس كورونا COVID19 الذى يهدد العالم، وحسب موقع "جاست جيرد" أن المعجبون سيتمكنون من التبرع أثناء البث المباشر للحفل في محاولة لمحاربة كورونا .

يغني بوست مالون فى الحفل عددا من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره، كما فاجئ العالم بإعلانه أنه سوف يغني عدد من أغنيات فريق الروك الشهير" Nirvana " وهو الفريق الغنائي المفضل لبوست مالون.



بوست مالون

يذكر أن بوست مالون استطاع خلال الفترة الماضية أن يكون واحد من أهم نجوم الغناء فى العالم، حيث حقق ألبوم " Hollywood’s Bleeding " نجاح كبير منذ اطلاقه ، كما تصدرت عدد من اغنياته مخططات بث إذاعي " radio airplay charts "، و لأول مرة دخلت ثلاث أغنيات له من هذا الالبوم ضمن المخططات.

من جهة أخرى أحدثت أغنية بوست مالون " Take What You Want " التي شارك بها أوزي أوسبورني وتايجا ضجة كبيرة حول العالم ودخل بوست بها لأول مرة " Mainstream Rock " وهو عبارة عن مخطط موسيقي في مجلة Billboard يصنف الأغاني الأكثر تشغيلًا على محطات الراديو روك الرئيسية في الولايات المتحدة.