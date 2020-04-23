شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة شريهان.. آيتن عامر تهنئ متابعيها بشهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، بشهر رمضان الكريم، ولكن على طريقة النجمة الكبيرة شريهان فى أشهر أدوارها على الإطلاق فى "فوازير رمضان".

@aytenamer_official الجمعة اول ايام شهر ##رمضان الكريم ، كل سنة و انتوا طيبين ♥️ ##ايتن_عامر♬ original sound - mahyahmed1

ونشرت آيتن فيديو لها، وهى تغنى احدى أغنيات شريهان فى الفوازير الشهيرة، واستخدمت عدة مؤثرات من "تيك توك"، لإضفاء، جو مختلف على الفيديو، وعلقت، "الجمعة اول ايام شهر رمضان الكريم، كل سنة و انتوا طيبين"



آيتن عامر

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وكانت آيتن قد استرجعت ذكريات المرحلة الثانوية، وشاركت جمهورها بصورة لها في تلك المرحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، وأشاروا إلى أن ملامح وجهها لن تتغير ومازالت محتفظة بجمالها.



آيتن

وتشارك الفنانة آيتن عامر، في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.

وعرض لآيتن عامر خلال الأيام الماضية مسلسل "الأخ الكبير" على شاشة قناة "cbc" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث العالمى جوجل، ويشارك فى بطولته محمد رجب، وهبة مجدى، وعبير صبرى، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.